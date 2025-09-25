Synergie : progression de 1,8% de son chiffre d'affaires au premier semestre

(AOF) - Synergie réalise un chiffre d’affaires au premier semestre de 1,583 milliard d'euros, en progression de 1,8% par rapport au premier semestre 2024, témoignant de la résilience du groupe dans un environnement économique et géopolitique toujours incertain. Cette performance est portée par l’intégration réussie des activités australiennes, générant un effet périmètre de 26,2 millions d'euros sur la période. La part de l’International représente, sur ce premier semestre, 60,5% du chiffre d’affaires, contre 59,2% en 2024.

L'activité à l'international enregistre une croissance de +4,1%, soutenue à la fois par l'effet périmètre des acquisitions et par une croissance organique de 1% illustrant la solidité des activités historiques.

En France, le chiffre d'affaires s'établit à 626,1 millions d'euros, en retrait de 1,4% par rapport à l'an dernier, dans un contexte conjoncturel toujours marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques.

Au cours du premier semestre 2025, Synergie a réalisé un Ebitda de 63,2 millions d'euros (4% du chiffre d'affaires), contre 63,3 millions d'euros (4,1% du chiffre d'affaires) au premier semestre 2024. Cette relative stabilité traduit un mix client toujours robuste et une bonne diversification, confirmant la capacité du groupe à absorber les tensions exogènes.

Malgré un ralentissement économique sur certains marchés (dont la France et l'Allemagne), et une intensification de la pression concurrentielle sur les marges, Synergie poursuit ses investissements dans la diversification de ses opérations et le déploiement de son plan de digitalisation.

Synergie enregistre un résultat net de 27,2 millions d'euros, en baisse de 14,1%. Ce repli est principalement lié à une diminution du résultat financier de 3,8 millions d'euros et à l'impact de la contribution exceptionnelle sur l'impôt des sociétés françaises pour 2 millions d'euros.

Malgré les difficultés rencontrées sur certains marchés au premier semestre 2025, le groupe français spécialisé dans les secteurs du travail temporaire et du recrutement demeure confiant dans sa capacité à maintenir une trajectoire de croissance et à réaliser un chiffre d'affaires en progression au deuxième semestre par rapport à 2024.

