Synergie: objectif croissance du C.A. en 2025

(CercleFinance.com) - Synergie s'est montré confiant mercredi soir dans sa capacité à réaliser cette année un chiffre d'affaires en progression par rapport à 2024 malgré la persistance de difficultés économiques sur certains de ses marchés.



Dans un communiqué, le spécialiste du travail temporaire met notamment en évidence la contraction du marché de l'intérim et du recrutement dans les principaux pays européens.



Le groupe de ressources humaines dit avoir malgré tout généré l'an dernier un chiffre d'affaires record de 3,18 milliards d'euros, en croissance de 2,5%, dont +0,9% à périmètre et devises constants.



Si son activité a France a reculé de 2,2% à 1 26 milliard d'euros dans un contexte d'incertitudes économiques et politiques, le chiffre d'affaires à l'international - qui représente désormais plus de 60% du périmètre - s'est inscrit en hausse à 1,92 milliard.



Son résultat opérationnel ressort néanmoins en repli à 130,6 millions d'euros en 2024, contre 153,2 millions en 2023, une diminution que la société explique par la décroissance du marché français, par les difficultés financières et opérationnelles de l'Allemagne, par l'impact des évolutions réglementaires dans quelques pays et par ses efforts visant à maintenir sa croissance et sa digitalisation.



'Pas de grosse surprise sur les résultats annuels qui restent une nouvelle fois solides malgré la légère pression logique sur les marges compte tenu du contexte macroéconomique', réagissent ce matin les analystes de TP ICAP Midcap.



Suite à cette publication, l'action Synergie accusait un repli limité de 0,3% jeudi à la mi-journée en Bourse de Paris.





