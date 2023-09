Synergie: les incertitudes économiques affectent le titre information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 14:51

(CercleFinance.com) - Synergie s'inscrit en baisse de plus de 3% jeudi à la Bourse de Paris, la relative stabilité de ses résultats sur les six premiers mois de l'année ne parvenant pas à éclipser les incertitudes entourant l'environnement économique.



Au cours du premier semestre, le spécialiste du travail temporaire a dégagé un Ebitda de 75,8 millions d'euros, contre 80,9 millions un an plus tôt, sous l'effet entre autres des pressions inflationnistes.



Le groupe évoque aussi des difficultés 'conjoncturelles' rencontrées sur certains marchés plus impactés économiquement et d'autre part la poursuite de ses efforts d'investissements, notamment dans digitalisation.



Son résultat net consolidé s'est établi à 41,2 millions d'euros, au même niveau que celui du premier semestre 2022, en dépit d'un environnement économique qualifié de 'dégradé'.



Dans ce contexte jugé plus délicat, Synergie a généré un chiffre d'affaires semestriel de 1,5 milliards d'euros, en croissance de 5,6% par rapport à l'exercice précédent (+3,2% à devise et périmètre constants).



Malgré un environnement économique jugé incertain, Synergie dit rester confiant quant à sa capacité à surperformer cette année son chiffre d'affaires de 2022.



Le groupe dit par ailleurs réaffirmer la tendance entrevue au premier semestre 2023 au niveau de sa rentabilité.