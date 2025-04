Synergie: baisse de 20% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 13:28









(CercleFinance.com) - Synergie publie un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 19,7% à 63,1 millions d'euros au titre de 2024, ainsi qu'un EBITDA en recul de 14,8% à 130,6 millions, soit une marge de 4,1% de son chiffre d'affaires.



Il explique cette diminution par la décroissance du marché sur la France, les difficultés financières et opérationnelles de l'Allemagne, l'impact des évolutions réglementaires dans quelques pays et le maintien de ses efforts de croissance et de digitalisation.



Le groupe de services en ressources humaines affiche un chiffre d'affaires record de plus de 3,18 milliards d'euros, en croissance de 2,5% (+0,9% à périmètre et devises constants), 'malgré un marché en net repli dans les principaux pays du groupe'.



Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 4 juin, un dividende de 0,5 euro par action, qui sera mis en paiement le 1er juillet. Pour 2025, Synergie se montre 'confiant dans sa capacité à réaliser un chiffre d'affaires en progression'.





Valeurs associées SYNERGIE 30,9000 EUR Euronext Paris -0,64%