Syndax Pharma progresse après le début de couverture de H.C. Wainwright avec une recommandation d'achat

16 octobre - ** Les actions de Syndax Pharmaceuticals

SNDX.O , fabricant de thérapies anticancéreuses, augmentent de 1,9 % à 15,32 $ avant le marché

** H.C. Wainwright commence à couvrir SNDX avec une note d'achat et fixe l'objectif de cours à 40 $

** Le Revuforj de SNDX s'annonce comme un nouveau traitement clé pour un type de cancer du sang agressif appelé leucémie myéloïde aiguë, selon H.C. Wainwright

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 165,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage ajoute que les médecins utilisent de plus en plus Revuforj parce qu'il fonctionne bien dans le temps, qu'il peut être combiné à d'autres traitements et qu'il bénéficie d'un soutien important dans le monde réel

** Le médicament fonctionne déjà mieux que prévu sur le marché, avec une couverture d'assurance rapide et des patients qui restent plus longtemps sous traitement - H.C. Wainwright

** La société de courtage estime que "Syndax émerge comme l'une des sociétés d'oncologie à moyenne capitalisation les plus convaincantes du secteur, soutenue par une exécution disciplinée, une visibilité croissante et une voie claire vers un leadership durable à plusieurs franchises"

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 13.8% depuis le début de l'année