Syndax annonce que l'essai clinique de phase intermédiaire portant sur un traitement contre une maladie pulmonaire n'a pas atteint son objectif principal et met fin au développement du produit

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Syndax Pharmaceuticals SNDX.O a annoncé lundi qu'elle allait mettre fin au développement d'un traitement contre la fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie chronique entraînant une cicatrisation des poumons, après qu'un essai clinique de phase intermédiaire n'a pas atteint son objectif principal.

L'action du laboratoire spécialisé dans les traitements anticancéreux a chuté d'environ 17 % en séance prolongée.

* La société a précisé que ce résultat n'affectait pas les études en cours sur l'axatilimab dans le traitement de la maladie du greffon contre l'hôte chronique, une complication grave pouvant survenir après une greffe de moelle osseuse. Ce médicament est déjà autorisé aux États-Unis pour cette affection.

* Syndax a précisé que l’étude de phase intermédiaire n’avait pas atteint son objectif principal, à savoir réduire le taux annuel de déclin de la fonction pulmonaire par rapport au placebo.

* La société a indiqué qu’elle ne poursuivrait pas le développement de ce traitement dans le cadre de la fibrose pulmonaire idiopathique.

* Selon Syndax, le traitement a été bien toléré et a présenté un profil de sécurité comparable à celui du placebo, sans qu’aucun nouveau problème de sécurité n’ait été identifié.

* La société a précisé qu'aucun décès lié au traitement n'avait été observé dans aucun des deux groupes de l'étude et que peu de patients avaient interrompu le traitement en raison d'effets indésirables.

* Cette étude de 26 semaines a recruté des patients dans 62 sites répartis dans 14 pays.

* Ce traitement, commercialisé sous le nom de Niktimvo, est autorisé aux États-Unis pour le traitement de la maladie du greffon contre l’hôte chronique après l’échec d’au moins deux traitements antérieurs.

* Syndax et son partenaire Incyte INCY.O poursuivent l’étude de ce traitement dans le cadre d’une maladie du greffon contre l’hôte chronique nouvellement diagnostiquée; des résultats d’essais supplémentaires sont attendus dans le courant de cette année et début 2028.