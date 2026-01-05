Synchrony Financial progresse après que Wells Fargo a relevé son objectif de cours à 100 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions de l'émetteur de cartes de crédit Synchrony Financial SYF.N augmentent de 2,63 % à 86,88 dollars

** Wells Fargo relève son objectif de cours pour SYF à 100 dollars contre 95 dollars, soit une hausse de 18,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que SYF a une ligne de mire vers une croissance plus élevée et des coûts de crédit plus faibles, soutenue par un nouveau partenariat majeur et un retour de capital excédentaire

** Le partenariat Walmart/OnePay se développe plus rapidement que tout autre accord dans l'histoire de SYF, soutenu par la poussée fintech de Walmart et une forte offre de cash back de 5% pour les clients Walmart+, selon la société de courtage

** SYF assouplit les restrictions de crédit après deux années de souscription stricte, avec des taux d'impayés et de pertes revenus à des niveaux pré-pandémiques; ce changement devrait rapidement relancer la croissance des prêts - Wells Fargo

** 15 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou "plus haut" et 8 la maintiennent; l'objectif de cours médian est de 86 dollars - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, SYF a progressé de 29,7 % au cours des 12 derniers mois