Synchrony Financial chute suite à l'abaissement de ses perspectives de chiffre d'affaires pour l'année fiscale en cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de l'émetteur de cartes de crédit Synchrony Financial SYF.N chutent de 1,25 % à 71,93 $

** La société réduit ses prévisions de revenus nets pour l'année fiscale entre 15 et 15,1 milliards de dollars, en dessous des attentes des analystes de 17,82 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** SYF déclare que les perspectives de revenus pour l'année fiscale ont été révisées en raison d'une baisse des revenus d'intérêts et de commissions, due à des taux de paiement plus élevés

** Les revenus du 3ème trimestre s'élèvent à 3,82 milliards de dollars, manquant les estimations des analystes de 4,69 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté d'environ 10,69%, y compris les mouvements de la séance