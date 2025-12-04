 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 137,50
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Synchronoss Technologies monte en flèche alors que le groupe Lumine annonce son acquisition
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 18:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions dufournisseur de solutions en nuageSynchronoss Technologies SNCR.O ont grimpé de 64,7 % à 8,73 $ ** Le groupe Lumine LMN.V achètera SNCR dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces d'une valeur nette d'environ 116,4 millions de dollars, sur la base d'un prix en espèces de 9,00 $ par action, selon LMN ** L'opération a une valeur d'entreprise d'environ 258,4 millions de dollars et devrait être conclue au cours du premier semestre 2026 - LMN

** Les actions du Groupe Lumine ont augmenté de 9,3 %

** A la dernière clôture, SNCR était en baisse de ~45% depuis le début de l'année, LMN en baisse de ~35% depuis le début de l'année

Valeurs associées

SYNCHRONOSS TECH
8,7187 USD NASDAQ +64,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank