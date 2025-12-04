Synchronoss Technologies monte en flèche alors que le groupe Lumine annonce son acquisition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions dufournisseur de solutions en nuageSynchronoss Technologies SNCR.O ont grimpé de 64,7 % à 8,73 $ ** Le groupe Lumine LMN.V achètera SNCR dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces d'une valeur nette d'environ 116,4 millions de dollars, sur la base d'un prix en espèces de 9,00 $ par action, selon LMN ** L'opération a une valeur d'entreprise d'environ 258,4 millions de dollars et devrait être conclue au cours du premier semestre 2026 - LMN

** Les actions du Groupe Lumine ont augmenté de 9,3 %

** A la dernière clôture, SNCR était en baisse de ~45% depuis le début de l'année, LMN en baisse de ~35% depuis le début de l'année