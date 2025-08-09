Synchronoss Technologies Inc devrait afficher un bénéfice de 50 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Synchronoss Technologies Inc SNCR.OQ SNCR.O devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 11 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Bridgewater New Jersey devrait déclarer une baisse de 1,5% de ses revenus à 42,795 millions de dollars contre 43,46 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Synchronoss Technologies Inc est de 50 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat fort" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Synchronoss Technologies Inc est de 26,50 $, soit environ 70,5 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 7,82 $

