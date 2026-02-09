Symrise déclare que le ministère américain de la Justice abandonne l'enquête antitrust

Symrise AG SY1G.DE a déclaré lundi que les enquêtes menées à son encontre dans le cadre des procédures antitrust américaines par le ministère de la Justice ont été abandonnées.

Le fabricant allemand de parfums et d'arômes a déclaré qu'aucun comportement anticoncurrentiel illégal de la part de Symrise n'avait été établi.

Symrise, ainsi que ses pairs Givaudan GIVN.S , Firmenich - qui a fusionné avec DSM <DSFIR. AS> - et International Flavors & Fragances IFF.N ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de régulation de la concurrence en 2023 sur la base de soupçons d'accords anticoncurrentiels.

En octobre dernier, IFF a accepté de payer 26 millions de dollars pour résoudre l'affaire.