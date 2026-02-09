 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Symrise déclare que le ministère américain de la Justice abandonne l'enquête antitrust
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter les détails du paragraphe 3)

Symrise AG SY1G.DE a déclaré lundi que les enquêtes menées à son encontre dans le cadre des procédures antitrust américaines par le ministère de la Justice ont été abandonnées.

Le fabricant allemand de parfums et d'arômes a déclaré qu'aucun comportement anticoncurrentiel illégal de la part de Symrise n'avait été établi.

Symrise, ainsi que ses pairs Givaudan GIVN.S , Firmenich - qui a fusionné avec DSM <DSFIR. AS> - et International Flavors & Fragances IFF.N ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de régulation de la concurrence en 2023 sur la base de soupçons d'accords anticoncurrentiels.

En octobre dernier, IFF a accepté de payer 26 millions de dollars pour résoudre l'affaire.

Valeurs associées

DSM-FIRMENICH AG NA SF 1
0,000 EUR Euronext Paris 0,00%
GIVAUDAN
3 067,000 CHF Swiss EBS Stocks -0,90%
INTL FLAVORS&FRA
74,820 USD NYSE +1,91%
SYMRISE
72,020 EUR XETRA -0,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des partisans du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) derrière des affiches du président du BNP et candidat aux élections, Tarique Rahman, lors d'un rassemblement au dernier jour de la campagne électorale, le 9 février 2026 à Dacca, au Bengladesh ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Au Bangladesh, dernier jour de campagne et de ferveur avant les législatives de jeudi
    information fournie par AFP 09.02.2026 13:43 

    Dernières poignées de main, ultimes réunions publiques et harangues finales: les partis concluent lundi leur campagne pour les élections législatives du 12 février au Bangladesh, les premières depuis la chute de l'ex-Première ministre Sheikh Hasina à l'été 2024. ... Lire la suite

  • uber, (Crédit: Dan Gold / Unsplash)
    Uber s'associe à Getir pour se développer en Turquie
    information fournie par Zonebourse 09.02.2026 13:32 

    Uber Technologies annonce un accord avec Mubadala Investment Company par lequel Uber va acquérir le portefeuille de livraison de Getir en Turquie, incluant l'alimentation, l'épicerie, la vente au détail et la livraison d'eau. "Cet accord représente une nouvelle ... Lire la suite

  • L'ex-magnat prodémocratie Jimmy Lai, le 16 juin 2020 à Hong Kong ( AFP / Anthony WALLACE )
    Hong Kong: le magnat de la presse pro-démocratie Jimmy Lai condamné à 20 ans de prison
    information fournie par AFP 09.02.2026 13:23 

    Un tribunal de Hong Kong a condamné lundi à 20 ans de prison l'ex-magnat des médias pro-démocratie Jimmy Lai pour collusion avec l'étranger et publication séditieuse, un jugement qui pour les défenseurs des droits humains sonne le glas des libertés à Hong Kong. ... Lire la suite

  • JO: le rêve envolé de Lindsey Vonn
    JO: le rêve envolé de Lindsey Vonn
    information fournie par AFP Video 09.02.2026 13:16 

    Le rêve de la star américaine des JO Lindsey Vonn d'achever sa carrière sur un deuxième titre olympique s'est transformé en drame, avec une lourde chute lors de la descente.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank