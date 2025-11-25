Symbotic progresse grâce à un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux attentes

25 novembre - ** Les actions du vendeur de robots Symbotic

SYM.O en hausse de 12,9% à 62,64 $ en pré-marché après que les revenus du 4ème trimestre aient dépassé les estimations

** La société affiche un chiffre d'affaires de 618,5 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 604 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** « Nous avons enregistré une forte croissance du chiffre d'affaires, une augmentation significative des systèmes opérationnels et une forte expansion des marges au cours de l'année fiscale 2025, alors que nous continuons à améliorer notre valeur pour les clients », déclare Rick Cohen, directeur général

** L'action SYM a plus que doublé depuis le début de l'année, à la dernière clôture