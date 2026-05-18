Symbio poursuit sa transformation avec ses deux co-actionnaires Michelin et Forvia

Symbio a annoncé la poursuite de sa transformation avec son entrée sur de nouveaux marchés avec le soutien renouvelé de ses deux co-actionnaires historiques Michelin et Forvia.

Le nouveau plan d'affaires, soutenu par les actionnaires, prévoit une réorientation stratégique en trois axes et vise à positionner Symbio sur les marchés émergents de la mobilité et du stationnaire à hydrogène.

La société vise d'abord une poursuite de l'industrialisation d'une pile à hydrogène de 75kW adaptée au stationnaire et à la mobilité. Cette technologie est déjà utilisée sur route pour motoriser des autocars en France et des poids lourds aux Etats-Unis. Elle a fait la preuve de sa performance dans des conditions d'usage ultra-exigeantes, en propulsant les 8 véhicules tout-terrain du championnat Extreme H, la première compétition automobile à hydrogène au monde qui s'est tenue en octobre 2025. Elle est également en phase finale de test à grande échelle pour l'alimentation électrique de data centers. La capacité de production augmentera progressivement dans la gigafactory SymphonHy, le plus grand site intégré dédié à la production de piles à combustible en Europe.

En outre, elle compte sur le développement d'une nouvelle génération de pile à hydrogène de 150 kW. Symbio précise que cette technologie, qui fait d'ores et déjà l'objet de 29 brevets, vise à répondre aux enjeux de décarbonation et de pilotage de l'alimentation électrique des infrastructures énergétiques à forte puissance et du transport longue distance à l'horizon 2030.

Enfin, elle propose un accompagnement des "early adopters" dans leur transition hydrogène-électrique. Avec son expertise complète de la pile à hydrogène (composants, pile, système), Symbio propose aux pionniers de ce virage technologique des solutions produit-service intégrées, à toutes les étapes de leur projet.