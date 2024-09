Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Syensqo: vers une gestion plus économe de l'eau information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Le groupe de chimie belge Syensqo a dévoilé vendredi des objectifs qualifiés d''ambitieux' en matière de gestion de l'eau, visant une réduction de 20% des prélèvements d'eau douce pour les sites sensibles d'ici à 2030.



Pour ce faire, l'entreprise explique qu'elle entend se concentrer sur 15 sites principaux, qui seront dotés de plans de gestion de l'eau spécifiques adressant les risques et les impacts liés à la quantité et à la qualité de l'eau, tout en supportant les ambitions de croissance de l'entreprise.



Dans un communiqué, la société rappelle que plus de deux milliards de personnes sont privées d'accès à l'eau potable aujourd'hui dans le monde et que seulement 0,5% de l'eau sur Terre est de l'eau douce utilisable



Ce premier objectif consacré à la gestion de l'eau s'inscrit dans le cadre de son plan 'One Planet for Nature', qui avait été présenté il y a neuf mois en vue de témoigner de son engagement dans le développement durable.



En réduisant de près de 20% en moyenne ses prélèvements d'eau douce d'ici 2030 par rapport à 2021, pour les sites exposés à des défis de disponibilité en eau, Syensqo compte économiser plus de sept millions de mètres cubes d'eau douce.



Syensqo dit avoir déjà réussi à diminuer de 12 millions de mètres cubes ses prélèvements d'eau douce en 2023 par rapport à 2021.





