Syensqo relance son unité de vanilline synthétique à Saint-Fons (France)
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 13:19

Syensqo annonce la relance de son unité de production de vanilline synthétique à Saint-Fons (France), suspendue depuis mai 2024. La reprise est prévue d'ici fin 2025 pour renforcer l'approvisionnement régional et soutenir les clients européens des secteurs alimentation, arômes et parfums.

Ce redémarrage s'inscrit dans un contexte de mesures protectionnistes : l'Union européenne a imposé des droits antidumping de 131%, tandis que les États-Unis appliquent des droits additionnels d'au moins 232%. Ces décisions rééquilibrent la concurrence en faveur des producteurs locaux.

Le site de Saint-Fons, déjà actif dans la production de vanilline naturelle et d'hydroquinone, créera environ 25 emplois supplémentaires. Selon Christophe Cartier, directeur Aroma Performance, cette réouverture 'renforce la présence régionale de Syensqo et répond aux évolutions du marché'.

Cette décision n'affecte pas l'objectif stratégique du groupe de céder l'activité Aroma Performance.

