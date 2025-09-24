Syensqo relance son unité de vanilline synthétique à Saint-Fons (France)
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 13:19
Ce redémarrage s'inscrit dans un contexte de mesures protectionnistes : l'Union européenne a imposé des droits antidumping de 131%, tandis que les États-Unis appliquent des droits additionnels d'au moins 232%. Ces décisions rééquilibrent la concurrence en faveur des producteurs locaux.
Le site de Saint-Fons, déjà actif dans la production de vanilline naturelle et d'hydroquinone, créera environ 25 emplois supplémentaires. Selon Christophe Cartier, directeur Aroma Performance, cette réouverture 'renforce la présence régionale de Syensqo et répond aux évolutions du marché'.
Cette décision n'affecte pas l'objectif stratégique du groupe de céder l'activité Aroma Performance.
Valeurs associées
|66,7200 EUR
|Euronext Bruxelles
|-1,56%
