Syensqo : programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros

(AOF) - Syensqo annonce que son conseil d'administration a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions visant à restituer jusqu'à 300 millions d'euros aux actionnaires, en s'appuyant sur la position financière solide de la société et son engagement à créer de la valeur pour les actionnaires, tout en conservant une notation de crédit solide dite “investment grade”. L'objectif du programme est d'améliorer la structure du capital et l'efficacité de Syensqo, en annulant toutes les actions rachetées dans le cadre du programme et en réduisant ainsi le capital social émis de la société.

