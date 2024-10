Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Syensqo: partenariat de recherche avec une fondation information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 11:56









(CercleFinance.com) - Syensqo annonce un partenariat avec la Fondation Jean-Marie Lehn, qui permettra au groupe belge, à des membres de la fondation, et à des chimistes de l'Université de Strasbourg et du CNRS de travailler ensemble sur trois projets de recherche.



Ces projets conjoints visent à 'développer des solutions de pointe qui répondent aux défis environnementaux actuels, tels que les matières premières non fossiles et le dioxyde de carbone, tout en offrant des performances exceptionnelles'.



La Fondation Jean-Marie Lehn a été créée en 2007 par le gouvernement français pour soutenir le centre d'excellence en chimie de Strasbourg. Une précédente collaboration entre Solvay et l'Université de Strasbourg a permis de soutenir sept projets de recherche.





Valeurs associées SYENSQO 72,17 EUR Euronext Bruxelles -1,94%