Syensqo: objectifs climatiques validés par la SBTi 09/01/2025 à 11:57









(CercleFinance.com) - Syensqo annonce que ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour 2030 ont été validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) et fait part du lancement d'un programme d'engagement climatique avec des fournisseurs.



D'ici 2030, le chimiste de spécialités belge prévoit de réduire ses émissions de GES de scope 1 et 2 de 42% par rapport à 2021. Il s'engage également à diminuer ses émissions de scope 3 de 25% sur la même période.



Pour cela, Syensqo lance un programme d'engagement climatique avec ses 70 principaux fournisseurs, qui représentent près de 80% des émissions de GES de ses matières premières achetées, pour réduire l'empreinte carbone de leurs produits et de leurs opérations.





