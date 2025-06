Syensqo: nouveau laboratoire inauguré à Lyon information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 09:53









(CercleFinance.com) - Syensqo fait part de l'inauguration de son laboratoire de pointe de microbiologie, d'(éco-)toxicologie et de biotechnologie à Lyon. Plus grand laboratoire de microbiologie du groupe à l'échelle mondiale, il servira de centre de référence dans ce domaine. Il renforce les capacités du chimiste belge en matière de tests de biodégradabilité et d'(éco-)toxicologie dès les premières étapes du développement des produits, accélérant ainsi le développement de produits sûrs et respectueux de l'environnement. Ce site de 550 m2 travaillera en étroite collaboration avec d'autres laboratoires Syensqo dans le monde afin de renforcer sa capacité à répondre aux besoins de ses clients en améliorant l'efficacité des tests et en réduisant les délais de mise sur le marché. Dans le cadre de son engagement en matière de durabilité, il a été construit en intégrant des initiatives clés qui ont permis de diminuer de 35% la consommation nette d'électricité et de réduire de 36% les émissions de CO2.

Valeurs associées SYENSQO 68,4200 EUR Euronext Bruxelles -0,52%