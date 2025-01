Syensqo - Notification de participation par BlackRock Inc.

Notification de participation par BlackRock Inc.

Bruxelles, Belgique – 2 janvier 2025 - 8:30 CET

Conformément à la législation et réglementation en matière de transparence financière (loi du 2 mai 2007), BlackRock Inc. (12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, UK) a envoyé à Syensqo une notification de transparence indiquant qu’il avait franchi le seuil de 3%. Voici un résumé des mouvements:

Date à laquelle le seuil a été franchi Droits de vote après la transaction Instruments financiers équivalents après la transaction Total 25 décembre 2024 3.00% 0.63% 3.63% 26 décembre 2024 2.99% 0.63% 3.63% 27 décembre 2024 3.03% 0.60% 3.63% 30 décembre 2024 2.96% 0.67% 3.63%

La notification la plus récente, datée du 30 décembre 2024 et reçue le 31 décembre 2024 , contient l’information suivante:

Motif de la notification: Acquisition ou cession du contrôle d'une entreprise détenant une participation dans un émetteur

Notification par: BlackRock Inc. Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Date de dépassement de seuil : le 30 décembre 2024

Seuil des droits de vote directs franchi: 3% à la baisse

Dénominateur : 105 032 929

Information additionnelle: L'obligation de déclaration est née du franchissement au-dessous de 3% des droits de vote attachés aux actions de BlackRock, Inc.

Contacts

Investors & Analysts

investor.relations@syensqo.com Media

media.relations@syensqo.com Sherief Bakr

Bisser Alexandrov

Loïc Flament +44 7920 575 989

+33 607 635 280

+32 478 69 74 20 Perrine Marchal

Laetitia Schreiber +32 478 32 62 72

+32 487 74 38 07

