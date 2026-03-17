Syensqo mise sur la biomasse pour son site de Clamecy
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 09:25
Ce projet permettra de réduire jusqu'à 7 000 tonnes d'émissions de CO2 par an, soit près de 70% des émissions annuelles actuelles de ce site qui fabrique plus de 150 produits et solutions destinés à de nombreuses applications.
Cette nouvelle chaudière, dont la mise en service est prévue pour mi-2027, remplacera la production de vapeur à partir de gaz naturel par une vapeur issue de biomasse bas carbone, réduisant significativement la dépendance du site aux énergies fossiles.
Engie Solutions assurera la conception, l'investissement, l'installation, l'exploitation et la maintenance de la chaudière. Syensqo achètera la vapeur produite, "garantissant ainsi un approvisionnement énergétique stable, compétitif et bas carbone".
Cet investissement s'inscrit dans la continuité d'initiatives majeures déjà engagées, notamment l'installation d'une chaudière biomasse et d'une chaudière électrique de grande capacité sur le site de Saint-Fons. Syensqo vise la neutralité carbone d'ici 2040 sur l'ensemble de ses opérations.
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