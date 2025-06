Syensqo: mise en service d'un parc photovoltaïque information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 10:27









(CercleFinance.com) - Syensqo annonce avec Enertrag France, la mise en service du parc photovoltaïque de Bagatelle, une réalisation pionnière en région Bourgogne-Franche-Comté, qui permet à la fois la reconversion d'une friche industrielle et la production d'énergie renouvelable.



S'étendant sur 25 hectares avec une puissance installée de 17,9 MWc, ce parc devrait produire annuellement 18,4 GWh, soit l'équivalent de la consommation de 4.080 foyers par an, tout en contribuant à une réduction de près de 3.800 tonnes de CO₂ chaque année.



Une partie de l'électricité produite, soit 1 MWc, sera utilisée par l'usine Syensqo, au profit de la décarbonation de son activité industrielle, tout en soutenant la reconversion d'une partie de son site et en contribuant à une plus grande efficacité opérationnelle.





Valeurs associées SYENSQO 70,5000 EUR Euronext Bruxelles +0,57%