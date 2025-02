Syensqo: le titre recule, volumes attendus stables en 2025 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - Syensqo perd du terrain ce jeudi à la Bourse de Bruxelles après avoir déclaré s'attendre à une stabilité de ses volumes d'activité, voire de son résultat opérationnel, cette année.



Le groupe de chimie de spécialité explique s'attendre à ce que l'incertitude économique qui pèse actuellement sur la demande persiste sur la plupart de ses marchés, ce qui le conduit à anticiper une stabilité de ses volumes en 2025.



Afin d'améliorer sa profitabilité en 2025 et au-delà, Syensqo prévoit d'accélérer ses réductions des coûts, ce qui devrait lui permettre de compenser l'impact de l'inflation sur ses coûts.



Pour l'ensemble de l'année 2025, l'entreprise dit viser un Ebitda sous-jacent d'au moins 1,4 milliard d'euros, un chiffre qui correspond au résultat opérationnel dégagé l'an dernier.



Son 'free cash flow' - qui a atteint 390 millions d'euros en 2024 - est quant à lui attendu autour de 400 millions d'euros cette année.



Syensqo a déclaré par ailleurs qu'il envisageait une double cotation à la Bourse de New York, en plus d'Euronext Bruxelles, afin d'améliorer sa visibilité et sa liquidité auprès des investisseurs américains.



La société rappelle que la zone Amériques est aujourd'hui sa principale région d'activité, avec plus de 40% de son chiffre d'affaires et de ses effectifs.



Le titre cédait près de 8% dans le sillage de ces annonces, accusant l'une des plus fortes baisses de l'indice STOXX Europe 600.





