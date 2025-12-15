 Aller au contenu principal
Syensqo intégré à la "A List" du CDP pour le climat
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 12:07

Syensqo annonce avoir reçu en 2025 la note "A" pour le climat décernée par l'organisation mondiale à but non lucratif environnementale CDP, progressant par rapport à sa note "A-" de 2024, et donc se classer sur la "A List" du CDP.

Le groupe belge de chimie de spécialité figure ainsi parmi les 4% des entreprises les mieux classées par le CDP, une reconnaissance qui "démontre ses progrès continus et son leadership en matière de transparence environnementale et d'action climatique".

En plus de son score climatique élevé, Syensqo a obtenu une note "A-" pour la sécurité de l'eau (après une note "B" en 2024) et reflétant des pratiques de gestion robustes ainsi que son engagement continu envers une utilisation responsable de l'eau.

