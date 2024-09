Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Syensqo: initiative stratégique sur les retraites information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 09:15









(CercleFinance.com) - Syensqo annonce avoir franchi une étape importante dans son engagement continu en faveur de la gestion financière disciplinée de ses retraités aux États-Unis et au Canada, en réduisant ses obligations en matière de retraite par l'achat de contrats de rente collective.



'Cette démarche stratégique vise à réduire les obligations brutes en matière de retraite et le risque de volatilité associé, tout en améliorant la sécurité à long terme des prestations de retraite pour ses retraités', explique le groupe de chimie belge.



En août, il a conclu des accords avec Pacific Life et RBC, pour transférer 485 millions de dollars de ses obligations de retraite sans modification des prestations pour ses retraités, ni besoin de financement supplémentaire, les régimes étant entièrement financés.





Valeurs associées SYENSQO 72,52 EUR Euronext Bruxelles -0,77%