Syensqo: finalise l'acquisition du sud-coréen JinYoung Bio

(CercleFinance.com) - Syensqo a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de JinYoung Bio, un fournisseur d'ingrédients cosmétiques spécialisés basé en Corée du Sud.



Selon Syensqo, 'cet investissement marque une étape importante dans l'expansion du portefeuille vers des solutions de soins de la peau spécialisées plus naturelles et de grande valeur, contenant à la fois des ingrédients fonctionnels et actifs'.



' Cette acquisition reflète notre profond engagement en faveur de l'innovation et notre concentration sur des solutions durables tirant parti de la puissance de la biotechnologie ', ajoute Ilham Kadri, dirigeant de Syensqo.



L'ajout de la technologie de JinYoung Bio étendra le portefeuille de produits de Syensqo aux céramides biomimétiques pour les applications de soins de la peau et de soins capillaires, ainsi qu'à une gamme d'ingrédients fonctionnels biosourcés utilisés dans les applications de soins de la peau et de cosmétiques de couleur.







