Syensqo dans le vert, une note de Deutsche Bank en soutien

(Zonebourse.com) - À contre-courant de la tendance à Bruxelles (-0,4% sur le BEL 20), Syensqo prend 0,7% vers 81,6 EUR, sur fond de propos favorables de Deutsche Bank, qui réaffirme sa recommandation "acheter" avec un objectif de cours rehaussé de 74 à 93 EUR.
La banque explique avoir mis à jour son modèle pour le groupe de chimie de spécialités après de solides résultats au 2e trimestre, augmentant sa prévision d'EBITDA pour 2026 de 4% à 1 117 MEUR, soit 1,9% au-dessus du consensus actuel de Bloomberg.
Pour le 3e trimestre, Deutsche Bank a relevé ses prévisions de 2% et prévoit désormais un EBITDA de 312 MEUR pour le groupe belge, une prévision dépassant de 3% le consensus de Bloomberg.
"Il pourrait y avoir un potentiel de hausse pour nos chiffres en cas de performances plus fortes que prévu dans les secteurs des semi-conducteurs ou de la défense", estime par ailleurs l'établissement allemand.
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