Syensqo dans le rouge sur une dégradation chez KBC

Syensqo recule de 1,6% à 79,5 EUR, et sous-performe ainsi la tendance à Bruxelles (-0,1% pour le BEL 20), plombé par une dégradation de recommandation chez KBC Securities, passée de "accumuler" à "conserver", avec un objectif de cours rehaussé de 76 à 83 EUR sur le titre du groupe de chimie de spécialité.

La banque belge a révisé son modèle à la suite de résultats du 2e trimestre plus solides que prévu et d'un relèvement des objectifs pour 2026. Ainsi, elle a relevé sa prévision d'EBITDA sous-jacent pour 2026 de 6%, tout en augmentant ses prévisions pour les exercices 2027 et 2028 de respectivement 5% et 4%.

"La revue stratégique concernant les activités Performance & Care est en cours et une sortie semble être le résultat le plus probable, ce qui ouvrirait la voie à la création d'un groupe uniquement axé sur les matériaux", estime par ailleurs KBC, rappelant qu'elle voyait déjà un tel scénario favorablement au moment de la scission de Solvay.

"Malgré le bilan difficile de l'activité matériaux ces dernières années, nous pensons qu'un groupe dédié permettrait de créer une histoire d'investissement bien plus claire", juge KBC, qui estime toutefois, après le fort rebond de l'action ces derniers mois, que le potentiel de hausse du titre Syensqo à court terme est limité.