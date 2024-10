Syensqo - Acquisition d'actions propres

Acquisition d'actions propres

Bruxelles, Belgique – 21 octobre 2024 - 17:45 CEST

Conformément à l'article 8:4 de l'Arrêté Royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code belge des Sociétés et des Associations, Syensqo SA ("Syensqo" ou la "Société") publie certaines informations relatives à son Programme de Rachat d'Actions Propres, annoncé le 25 juin 2024.

Dans le cadre de ce Programme de Rachat d'Actions Propres, couvrant l’acquisition d'un maximum de 983 000 actions Syensqo, Syensqo annonce qu'elle a acquis 66.890 actions Syensqo au cours de la période allant du 14 octobre 2024 jusqu'au 18 octobre 2024 inclus, comme suit:

Date of purchase Market / MTF Number of shares Average price paid (€) Total (€) Lowest price paid (€) Highest price paid (€) 14-Oct-24 XBRU 150,00 75,64 11.346,41 75,27 76,03 15-Oct-24 CEUX 954,00 73,13 69.767,16 73,05 74,19 15-Oct-24 XBRU 2.570,00 73,08 187.817,91 72,98 75,12 16-Oct-24 CEUX 7.937,00 74,18 588.794,44 73,61 74,78 16-Oct-24 XBRU 16.063,00 74,20 1.191.816,77 73,13 74,76 17-Oct-24 CEUX 6.128,00 73,50 450.433,12 72,96 73,98 17-Oct-24 XBRU 17.872,00 73,48 1.313.318,56 72,87 74,00 18-Oct-24 AQEU 538,00 74,10 39.867,04 73,93 74,23 18-Oct-24 CEUX 2.141,00 73,98 158.385,40 72,69 74,24 18-Oct-24 XBRU 12.537,00 73,90 926.509,37 72,65 74,29 Total 66.890 4.011.546,82

Au 18 octobre 2024, la Société détenait 1.585.904 actions propres, réparties comme suit:

934.532 actions Syensqo dans le cadre du Programme de Rachat d’Actions Propres; et

651.372 actions Syensqo par Syensqo Stock Option Management SRL (“ SSOM ”), une filiale indirecte détenue à 100 % par Syensqo.

