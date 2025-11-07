Syconvictions du mois de novembre 2025

SYCOMORE AM

Le marché poursuit son chemin vers le haut, et ce malgré quelques risques politiques et géopolitiques.

La saison de publications de résultats bat son plein. Il est donc au moins aussi important d'avoir une bonne allocation qu'un bon stock picking. Néanmoins, on peut noter une certaine « clémence » du marché avec les mauvaises publications (sanctionnées mais pas aussi durement qu'on pourrait le craindre), alors que les bonnes publications, notamment des entreprises qui relèvent leurs perspectives, sont justement récompensées.

(...)

