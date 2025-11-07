 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 949,20
-0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Syconvictions du mois de novembre 2025
information fournie par Sycomore AM 07/11/2025 à 16:24

SYCOMORE AM

SYCOMORE AM

Le marché poursuit son chemin vers le haut, et ce malgré quelques risques politiques et géopolitiques.

La saison de publications de résultats bat son plein. Il est donc au moins aussi important d'avoir une bonne allocation qu'un bon stock picking. Néanmoins, on peut noter une certaine « clémence » du marché avec les mauvaises publications (sanctionnées mais pas aussi durement qu'on pourrait le craindre), alors que les bonnes publications, notamment des entreprises qui relèvent leurs perspectives, sont justement récompensées.

(...)

Consultez l'intégralité de l'article dans le PDF ci-dessous :

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank