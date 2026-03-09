Syconvictions du mois de mars 2026

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Sycomore AM•09/03/2026 à 17:23
Sycomore AM
Alors que l'IA demeure le moteur central des actions, l'exposition doit être diversifiée et sélective : nous nous positionnons sur le boom des infrastructures IA. Nous pensons également que la généralisation de l'IA marque l'entrée dans une nouvelle ère de l'énergie.
(...)
Consultez l'intégralité de l'article dans le PDF ci-dessous :
La Bourse de Paris a terminé dans le rouge lundi, plombée par une nouvelle hausse des prix du pétrole avec la guerre au Moyen-Orient, même si l'espoir d'un recours aux réserves stratégiques du G7 a limité les pertes en fin de séance. Le CAC 40 a perdu 78,13 points, ...
Lire la suite
Le pétrole évolue toujours en hausse lundi, en raison de la guerre qui se poursuit au Moyen-Orient, mais l'espoir d'un recours aux réserves stratégiques du G7 a modéré sa flambée en cours de séance, offrant un certain répit aux marchés. Vers 16H40 GMT, le baril ...
Lire la suite
par Blandine Henault Les Bourses européennes ont terminé lundi dans le rouge une séance marquée par une flambée des cours du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient dont les potentielles répercussions sur l'économie mondiale ont déclenché une vague d'aversion ...
Lire la suite
information fournie par The Conversation•09.03.2026•16:49•
La guerre en Iran le prouve, le « métal du diable » est extrêmement volatil : 105,07 euros l'once le 29 janvier 2026, 62,30 euros l'once le 17 février et 71,23 euros l'once le 4 mars 2026. Mais l'argent, dit l'« or du pauvre », possède un atout clé : il est à la ...
Lire la suite
