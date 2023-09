Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sword: partenariat avec l'Agence mondiale antidopage information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - Sword Group indique avoir signé un accord de partenariat de cinq ans avec l'Agence mondiale antidopage (AMA), dont il devient ainsi le partenaire informatique mondial exclusif et à laquelle il fournira un financement direct annuel, sous forme de parrainage.



En retour, l'AMA déléguera à Sword une partie de ses activités informatiques, notamment le développement du système de gestion administrative antidopage (ADAMS), des opérations et des applications mobiles de l'agence.



Ces capacités, cette expérience et cette expertise supplémentaires aideront l'AMA à fournir des solutions et des services informatiques à valeur ajoutée à la communauté antidopage, y compris une augmentation de 25% de la capacité d'ADAMS.





