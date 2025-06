Sword: le titre s'illustre après une moisson de contrats information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - Le titre Sword est bien orienté mardi à la Bourse de Paris suite à l'annonce de la signature de six nouveaux contrats présentés comme 'prestigieux'.



Le spécialiste de la transformation technologique et digitale évoque des contrats 'stratégiques' portant sur la cybersécurité, l'IA et la gestion des systèmes dans les secteurs clés du sport, de l'énergie, et des organisations internationales.



Le groupe précise que ces accords, dont les durées s'étalent entre quatre et cinq ans, lui permettent de sécuriser son carnet de commandes ('backlog') à hauteur de 135 millions d'euros, un montant qui pourrait être étendu à 200 millions d'euros.



'Sur la base d'un calcul rapide divisant les commandes engrangées par une durée moyenne de 4,5 ans, cela représente 330 à 45 millions de chiffre d'affaires annuel, soit 8% à 12% du C.A. attendu par le consensus pour 2025', font remarquer les analystes d'AllInvest Securities.



A la Bourse de Paris, l'action Sword affichait des gains de près de 4% dans le sillage de ces annonces, ce qui lui permettait de renouer avec un score positif symbolique - de l'ordre de 0,3% - depuis le 1er janvier.





Valeurs associées SWORD GROUP 35,9000 EUR Euronext Paris +4,06%