Sword: lancement du business plan 2028 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 09:15









(CercleFinance.com) - Sword Group fait part du lancement de son business plan 2028, stratégie s'articulant, pour les quatre prochaines années, autour d'une croissance organique à deux chiffres, de micro-acquisitions ciblées et d'acquisitions stratégiques de plus grande envergure.



'Nous abordons cette nouvelle période avec une vision stratégique claire, anticipant les évolutions du marché pour transformer chaque défi, risque ou contrainte en une réelle opportunité de croissance', affirme son PDG Jacques Mottard.



Dans le but de renforcer la gouvernance, d'optimiser sa gestion stratégique et d'internaliser la fonction de directeur financier, Sword a nommé un CFO Groupe, Philippe Blanche, actuellement CFO de la division BeNeLux, Espagne, Grèce et UE.





Valeurs associées SWORD GROUP 36,50 EUR Euronext Paris +2,24%