Sword : lancement de son Business Plan 2028

(AOF) - Sword Group a fait part du lancement de son business plan 2028. Le groupe présent dans les logiciels et les services informatiques a présenté sa stratégie qui s’articule autour de trois domaines clés pour les quatre prochaines années : une croissance organique à deux chiffres, les micro-acquisitions ciblées, et des acquisitions stratégiques de plus grande envergure. La société a identifié quatre grands domaines stratégiques à développer au cours de cette période : intelligence artificielle, cybersécurité, durabilité, et efficience interne.

En outre, dans le but de renforcer sa gouvernance, d'optimiser sa gestion stratégique et d'internaliser la fonction de directeur financier, Sword a nommé un CFO groupe, Philippe Blanche, actuellement CFO de la division BeNeLux, Espagne, Grèce et UE.

Ce changement a plusieurs objectifs : renforcer la gestion stratégique au niveau du groupe, accroître la réactivité face aux défis économiques et financiers, aligner les intérêts de toutes les parties prenantes et optimiser sa stratégie de fusions et acquisitions pour assurer une croissance maîtrisée et cohérente.

