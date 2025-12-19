 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sword Group : Sword retenu sur le contrat FREIA avec Atos
information fournie par EuroLand Corporate 19/12/2025 à 10:21

Participation dans le contrat FREIA dirigé par Atos


Sword a annoncé hier sa participation au contrat-cadre FREIA, remporté par le consortium ATOS auprès de la Commission européenne. Ce contrat pluriannuel, doté d’un budget global d’environ 300 M€, devrait générer pour Sword une contribution estimée entre 10 et 15 % du montant total. FREIA a pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des institutions européennes en matière de cybersécurité, de cloud et de gestion des systèmes d’information critiques. Pour Sword, cette sélection confirme la pertinence de son positionnement sur les services numériques à forte valeur ajoutée et offre une visibilité accrue sur des revenus récurrents à moyen terme. Le groupe consolide ainsi son statut de partenaire de confiance des institutions européennes sur des projets complexes et stratégiques.


Perspectives


Ce nouveau contrat vient confirmer l’excellente dynamique opérationnelle de Sword et renforcer un backlog déjà bien étoffé. Pour rappel, ce dernier s’établissait à 640,5 M€ soit 21,4 mois de budget pour le groupe. De notre côté, nous réhaussons légèrement notre objectif de CA 2026 à 407,4 M€ contre 403,7 M€ auparavant et traduisant une croissance de 12,2% pour le prochain exercice.


Recommandation


Après mise à jour de notre modèle de valorisation (DCF + comparables) notre objectif de cours est légèrement réhaussé à 45,0€ (vs 44,2€) traduisant un potentiel de hausse de +28,2%. Notre recommandation reste à Achat.

Valeurs associées

SWORD GROUP
35,250 EUR Euronext Paris +0,43%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 19/12/2025 à 10:21:59.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank