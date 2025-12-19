Sword Group : Sword retenu sur le contrat FREIA avec Atos

Participation dans le contrat FREIA dirigé par Atos
Sword a annoncé hier sa participation au contrat-cadre FREIA, remporté par le consortium ATOS auprès de la Commission européenne. Ce contrat pluriannuel, doté d’un budget global d’environ 300 M€, devrait générer pour Sword une contribution estimée entre 10 et 15 % du montant total. FREIA a pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des institutions européennes en matière de cybersécurité, de cloud et de gestion des systèmes d’information critiques. Pour Sword, cette sélection confirme la pertinence de son positionnement sur les services numériques à forte valeur ajoutée et offre une visibilité accrue sur des revenus récurrents à moyen terme. Le groupe consolide ainsi son statut de partenaire de confiance des institutions européennes sur des projets complexes et stratégiques.
Perspectives
Ce nouveau contrat vient confirmer l’excellente dynamique opérationnelle de Sword et renforcer un backlog déjà bien étoffé. Pour rappel, ce dernier s’établissait à 640,5 M€ soit 21,4 mois de budget pour le groupe. De notre côté, nous réhaussons légèrement notre objectif de CA 2026 à 407,4 M€ contre 403,7 M€ auparavant et traduisant une croissance de 12,2% pour le prochain exercice.
Recommandation
Après mise à jour de notre modèle de valorisation (DCF + comparables) notre objectif de cours est légèrement réhaussé à 45,0€ (vs 44,2€) traduisant un potentiel de hausse de +28,2%. Notre recommandation reste à Achat.
