Sword Group | Résultats du 4ème trimestre 2021 - Une rentabilité exceptionnelle

Résultats du 4ème trimestre 2021



Chiffre d’Affaires Consolidé : 59,7 Millions d'Euros

Croissance Consolidée : +31,8 %

Croissance Organique : + 21,9 %

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 15,0 %



Résultats Annuels

Chiffre d’Affaires Consolidé : 214,6 Millions d'Euros

Croissance Organique : + 21,5 %

Rentabilité (marge d’EBITDA) : 13,6 %





Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2021 se monte à 59,7 Millions d'Euros en termes consolidés et à 55,2 Millions d'Euros sans prendre en compte l’acquisition de la société AiM intégrée au périmètre le 1er juillet 2021. Sur le trimestre, la marge d’EBITDA est de 15,0 % et la croissance organique de + 21,9 %.

PERSPECTIVES 2022

Le Groupe surperformera en 2022 et prévoit une croissance organique de 15 %, soit de deux points supérieure au Business Plan 2025.



Retrouvez le communiqué dans son intégralité ici : https://bit.ly/3nWOBCY



