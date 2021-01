Sword Group - Résultats du 4ème trimestre 2019 | Des fondamentaux retrouvés

Chiffre d'affaires consolidé : 45,3 Millions d'Euros

Croissance organique : + 13,0 %

Marge d'EBITDA : 16,8 %



ANALYSES

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020 se monte à 45,3 Millions d'euros et n'intègre pas les activités françaises qui ont été cédées à la fin du 3ème trimestre.

La marge d'EBITDA est de 16,8 % et la croissance organique de + 13,0 %.

Sur l'année 2020, le chiffre d'affaires consolidé est de 212,5 Millions d'euros, avec une marge d'EBITDA de 13,9 %.

Ce chiffre d'affaires n'intègre que les trois premiers trimestres des activités françaises qui ont été vendues fin septembre.

La croissance organique de l'année 2020, sans les activités françaises, est de 9,2 %.

La position cash nette, anciens standards, excluant tous les retraitements IFRS16, se monte à 105,8 Millions d'euros, et ce après l'avance sur dividendes réalisée durant le deuxième semestre.



BUSINESS PLAN 2021-2024

Le périmètre actuel est idéal pour procéder à des prévisions précises et détaillées sur quatre ans.

C'est pour cela que nous mettons en ligne ce jour, sur notre site web, un document résumant les principaux éléments relatifs :

- Au statut actuel du Groupe,

- À la stratégie sur les quatre prochaines années,

- Au budget 2021,

- Au business plan 2021-2024