Sword Group | Résultats du 3ème trimestre 2025
23/10/2025 à 18:24

Sword Group | Résultats du 3ème trimestre 2025
Chiffre d’Affaires Consolidé : 91,2 Millions
Croissance Organique (1) : + 13,2 %
Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,1 %
(1) à périmètre constant

PRINCIPAUX CHIFFRES
Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2025 est de 91,2 Millions, en progression de + 13,2 % à périmètre constant par rapport au 3ème trimestre 2024.
La marge d’EBITDA est de 12,1 % soit 11,0 Millions.
Le chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2025 est de 267,0 Millions, en progression de + 12,4 % à périmètre constant par rapport au 30 septembre 2024.
La marge d’EBITDA quant à elle est de 12,0 % soit 32,0 Millions.
Ces chiffres prennent en compte la déconsolidation de Tipik, filiale du Groupe en Belgique, au 01/08/2025, classée en actif destiné à la vente et, l’acquisition de la société Full On Net, société espagnole spécialisée en data science et intelligence artificielle.

Pour en savoir plus lire le communiqué dans sa totalité : https://www.sword-group.com/fr/actualites/

A propos de Sword Group
Sword, c’est 3 500+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.
Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.
Sword optimise vos processus et valorise vos données.

Contact : relationsfinancieres@sword-group.lu

SWORD GROUP
37,9500 EUR Euronext Paris +0,80%

