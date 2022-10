Sword Group - Résultats du 3ème trimestre 2022

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 | 67,9 millions d'euros

Croissance Organique (1) | + 28,9 %

(1) à périmètre et taux de change constants



PRINCIPAUX CHIFFRES

Pour le 3ème trimestre 2022, le chiffre d’affaires consolidé est de 67,9 millions d'euros et la rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) est de 12,2 % soit 8,3 millions d'euros.

Au 30 septembre, le chiffre d’affaires consolidé est de 199,9 millions d'euros avec une rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) de 12,8 % soit 25,5 millions d'euros.



ANALYSES

Succès des acquisitions réalisées en 2021-2022, il est a noter que les acquisitions sont toutes aux normes de rentabilité du Groupe et n’impactent donc aucunement la rentabilité consolidée.

Les 12,8 % de rentabilité en Q3 2021 étaient dus à la consolidation de Sword GRC. Sans cette entité la rentabilité 2022 est similaire à la rentabilité 2021.

Les 6,5 millions d'euros de chiffre d’affaires issus de la société Sword GRC, cédée en avril 2022 sont inclus dans le chiffre d’affaire YTD. Sans cette société, le chiffre d’affaires au 30 septembre est de 193,4 millions d'euros et la rentabilité de 12,2 %.

Les besoins des clients restent soutenus et Sword reste reconnu sur ses marchés.



PERSPECTIVES 2022

Pour l’année 2022, le Groupe réévalue son objectif de chiffre d’affaires qui est dorénavant de 260 millions d'euros.



25/01/23

Publication du Chiffre d’Affaires du 4ème trimestre 2022