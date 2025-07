Sword Group | Résultats du 2ème Trimestre 2025 : Sword maintient sa trajectoire de croissance conforme au Business Plan 2028

Croissance Organique (1)

+12,1 % au 2ème trimestre

+12,0 % au 1er semestre

(1) à périmètre constant



PRINCIPAUX CHIFFRES

Le chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre 2025 est de 90,3 M EUROS, en progression de +12,1 % à périmètre constant par rapport au 2ème trimestre 2024.

La marge d’EBITDA est de 12,0 % soit 10,8 M EUROS.

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2025 est de 175,8 M EUROS, en progression de 12,0 % à périmètre constant par rapport au 1er semestre 2024.

La marge d’EBITDA quant à elle est de 12,0 % soit 21,1 M EUROS.



ANALYSES

Les résultats du premier semestre sont en ligne avec nos prévisions budgétaires, confirmant la solidité de notre modèle.

La rentabilité reste stable, comme anticipé, et l’ensemble des indicateurs laisse entrevoir une montée en puissance au second semestre, soutenue par une dynamique commerciale favorable et l’avancement de plusieurs initiatives stratégiques.

Le backlog demeure à un niveau élevé, renforçant notre visibilité pour les prochains trimestres.

Notre stratégie de croissance externe se poursuit activement : si aucune opération n’a été finalisée au cours du deuxième trimestre, plusieurs cibles sont actuellement à un stade avancé d’évaluation.



PERSPECTIVES

Le Groupe confirme son Business Plan 2028. Les résultats du premier semestre, les perspectives du second semestre et au-delà seront présentés plus en détail lors de la réunion financière du 10 septembre prochain. pour s'inscrire : sword-group.com