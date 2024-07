Sword Group | Résultats du 2ème trimestre 2024

Chiffre d’Affaires consolidé : 81,1 MEUROS

Croissance Organique : + 14,6 % (1)

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,0 %

(1) à périmètre et à taux de change constants (hors AAA)



Pour le 2ème trimestre 2024 :

Le chiffre d’affaires consolidé est de 81,1 MEUROS,

La croissance organique est + 14,6 % à périmètre et taux de change constants,

La rentabilité (marge d’EBITDA) est de 9,8 MEUROS, soit 12,0 %.



Pour le 1er semestre 2024 :

Le chiffre d’affaires consolidé est de 156,9 MEUROS,

La croissance organique est + 15,7 % à périmètre et taux de change constants,

La rentabilité (marge d’EBITDA) est de 18,9 MEUROS, soit 12,0 %.



ANALYSES

Hormis les acquisitions de AAA et de IACS qui ont fait l’objet d’un communiqué de presse; le 1er semestre 2024 se caractérise par une croissance soutenue en dépit du contexte international actuel. Cette performance est liée à la solidité des marchés ciblés par le Groupe.



PERSPECTIVES

Le Groupe confirme son Business Plan 2028.



AGENDA

Pour connaître les avancées des objectifs et également les nouveaux projets 2024, venez assister à la réunion financière du 11 septembre prochain qui se tiendra exceptionnellement à Lyon (une Visio Conférence sera également mise en place)



