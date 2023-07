Sword Group | Résultats du 2ème trimestre 2023

Chiffre d’Affaires consolidé : 74,1 Millions d'Euros

Croissance Organique : + 21,8 % (1)

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,3 %

(1) à périmètre et à taux de change constants



PRINCIPAUX CHIFFRES

Pour le 2ème trimestre 2023 :

- Le chiffre d’affaires consolidé est de 74,1 M€,

- La croissance organique est + 21,8 % à périmètre et taux de change constants, soit 6,8 points de plus que le budget,

- La rentabilité (marge d’EBITDA) est de 9,1 M€, soit 12,3 %, soit 0,3 point de plus que le budget.



Pour le 1er semestre 2023 :

- Le chiffre d’affaires consolidé est de 146,1 M€,

- La croissance organique est + 24,3 % à périmètre et taux de change constants, soit 9,3 points de plus que le budget,

- La rentabilité (marge d’EBITDA) est de 17,8 M€, soit 12,2 %, soit 0,2 point de plus que le budget.

[...]



Surperformance de la croissance organique

Cette surperformance est assurée par deux critères :

1. La croissance constante du chiffre d’affaires avec nos clients historiques,

2. La montée en puissance de certains accélérateurs non budgétés tels que de nouvelles initiatives auprès des Nations Unies.



PERSPECTIVES

Sans AAA, l’objectif de chiffre d’affaires 2023 est de 280 M€ et l’objectif de rentabilité associé de 12,5 %, tout en finançant pour 1,2 M€ la création de 2 Business Units spécialisées en IA (une à Barcelone, une à Glasgow).



