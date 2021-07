Sword Group - Résultats du 2ème trimestre 2021 | Surperformance

2ÈME TRIMESTRE 2021

Chiffre d'Affaires Consolidé : 51,5 Millions d'euros

Croissance Organique à taux de change et périmètre constants : + 24,7 %

Rentabilité (marge d'EBITDA) : 12,9%

1ER SEMESTRE 2021

Chiffre d'Affaires Consolidé : 98,9 Millions d'euros

Croissance Organique à taux de change et périmètre constants : + 20,9 %

Rentabilité (marge d'EBITDA) : 13,3 %



ANALYSES

Au 1er semestre 2021, le Groupe a réalisé une croissance organique de + 20,9 % par rapport à un budget de 13 %, et une rentabilité de 13,3 % par rapport à un budget de 13 %.

Cette surperformance concerne toutes les entités du Groupe et reflète un backlog extrêmement solide. Le positionnement très Grands Comptes du Groupe explique cette excellente dynamique.

L'initiative de R&D gérée par Sword GRC s'inscrit comme une alternative à la politique d'acquisition du Groupe. Ce plan doit donc permettre une surperformance significative par rapport au Business Plan présenté le 25 janvier dernier.



ÉVÉNEMENT POST-CLÔTURE

L'intégration de la société suisse AiM, société acquise le 20 juillet dernier, se réalise selon nos plans.



PERSPECTIVES 2021

Le Groupe surperformera en 2021 par rapport à ses objectifs budgétés.



