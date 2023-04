Sword Group | Résultats du 1er trimestre 2023

Q1 2023



Chiffre d’Affaires consolidé : 72,0 M euros

Croissance Organique : + 22,2 % (1)

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,0 %

(1) à périmètre et à taux de change constants



PRINCIPAUX CHIFFRES

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2023 est de 72,0 M euros, en progression de + 22,2 % à périmètre et taux de change constants.

La rentabilité (marge d’EBITDA) est de 12,0 % soit 8,6 M euros.



ANALYSES

Au premier trimestre 2023, l’ensemble des divisions du Groupe affiche des croissances organiques supérieures au budget.

Le backlog est en progression, passant de 20,1 mois à fin décembre 2022 à 20,8 mois à fin mars 2023. Cette amélioration permet notamment de confirmer nos objectifs de croissance annuelle.

Les résultats de notre dernière intégration, Ping Network Solutions, en mars 2022, sont excellents et confirment la relutivité de cette acquisition.



PERSPECTIVES 2023

Le Groupe continuera sa stratégie de croissance organique tout en conservant une rentabilité stable.

Le budget 2023 prévoit une croissance organique de 15 %.





Agenda



28/04/23 | Assemblée Générale 2022



20/07/23 | Publication du Chiffre d’Affaires du 2ème trimestre 2023