Sword Group | Résultats Annuels 2024 | Une année 2024 exigeante, relevée avec succès

Confirmation des Performances Annuelles 2024

Chiffre d’Affaires Consolidé : 323 M€

Croissance Organique : + 15,9 % (1)

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,0 %

(1) à périmètre constant



PRINCIPAUX CHIFFRES

Au 31 décembre 2024, le chiffre d’affaires consolidé est de 323,0 M€ avec une rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) de 12,0 % soit 38,8 Millions d'euros.

La collecte de cash a été importante au dernier trimestre 2024. La position passe ainsi de -2,2 Millions d'euros au 30/09/2024 à 17,8 Millions d'euros au 31 décembre 2024 (ces chiffres intègrent les actions propres). L’augmentation du cash net est de 20 Millions d'euros en 3 mois.



PERSPECTIVES

Le Groupe confirme son Business Plan 2028 intégrant :

Un développement basé sur :

- Une croissance organique à deux chiffres,

- Des micro-acquisitions ciblées,

- Des acquisitions de dimension plus significative.

De nouveaux défis stratégiques autour de 3 domaines :

- L’intelligence Artificielle,

- La Cybersécurité,

- La durabilité.



Agenda

12/03/2025 Réunion de Présentation des Résultats Annuels

24/04/2025 Publication des Résultats du 1er Trimestre 2025



A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 200+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.