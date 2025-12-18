Sword Group rejoint le consortium dirigé par ATOS pour le contrat-cadre FREIA - Lot 1 de la DG DIGIT de la Commission européenne

Sword Group a été sélectionné en tant que membre du consortium dirigé par ATOS dans le cadre du contrat-cadre FREIA Lot 1 – Services d’Opérations Techniques, sous la responsabilité de la Direction Générale des Services Numériques (DG DIGIT) de la Commission européenne.

Ce contrat représente un montant d’environ 300 millions d’euros, et Sword prévoit de contribuer à hauteur de 10 à 15 % de ce chiffre.

Le contrat FREIA, lancé dans le cadre du système d’achat dynamique CLOUD II, vise à renforcer les capacités des institutions de l’Union européenne en matière de cybersécurité, de cloud et de systèmes d’information, en fournissant des services professionnels à forte valeur ajoutée couvrant les opérations techniques, le soutien aux politiques et les services de conseil.

Ce dispositif permet aux institutions et agences européennes d’accéder à des partenaires de confiance pour des opérations numériques et de cybersécurité critiques sur une période pluriannuelle.

En tant que membre du consortium ATOS, Sword apportera son expertise approfondie en opérations de cybersécurité, services cloud sécurisés et support informatique critique, afin d’accompagner la DG DIGIT et les institutions européennes participantes dans la lutte contre les menaces cybernétiques évolutives et le renforcement de la résilience opérationnelle.