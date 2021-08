Sword Group - Politique d'Amélioration Constante du Groupe | Vers une politique RSE exemplaire

Le Groupe a choisi de s'engager sur une amélioration de sa gouvernance à court terme.



Nous porterons notamment notre attention sur deux points principaux :



Le Conseil d'Administration, avec ses comités de rémunérations, d'audit et de nominations,

La politique « RSE » (Responsabilité Sociale des Entreprises),



À court terme :



Au niveau du Conseil d'Administration

Il s'agira d'ici juin 2022 :

-D'avoir une indépendance incontestée d'un plus grand nombre d'administrateurs,

-D'avoir plus de femmes représentées au Conseil,

-De mieux communiquer sur les travaux des comités d'audit, de rémunérations et de nominations.



Au niveau de la politique RSE

Il s'agira d'ici la fin du 1er trimestre 2022 :

-De communiquer au marché des données précises et contrôlées, de nos initiatives sociétales, de notre politique environnementale et de notre gouvernance,

-De définir des objectifs d'amélioration sur chacun de ces domaines.



A propos de Sword Group

Sword, c'est 2 000+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l'évolution de votre organisation à l'ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans l'édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.



