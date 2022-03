Sword Group - Nouvelle Acquisition au Royaume-Uni

Acquisition de Ping Network Solutions

En tant qu’organisation disposant d’une expertise d’ingénierie de haute qualité certifiée au niveau CCIE de Cisco, Ping conçoit, fournit, met en œuvre et assure le support et la gestion des solutions de réseau à travers une clientèle internationale couvrant tous les principaux marchés verticaux, à savoir l’énergie, les services financiers, l’éducation, le secteur public, la fabrication et la construction.

Ce résultat est obtenu grâce à des partenariats clés avec des organisations de premier plan telles que Cisco (Gold Partner) et Palo Alto Networks.

Ping Network Solutions Limited est un intégrateur de systèmes et un fournisseur de services managés plusieurs fois primé qui opère à partir de bureaux spécialement aménagés à cet effet et dotés d’un centre d’exploitation de réseau sur mesure.

Ping Network Solutions prévoit un chiffre d’affaires d’environ 13 millions d’euros pour 2022.



A propos de Sword Group

Sword, c’est 2 300+ spécialistes en IT/Digital& Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.