Sword Group - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 28 avril 2020

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des Actionnairesde Sword Group SE se tiendra le 28 avril 2020 à 11 heures, 2 Rue d'Arlon L-8399 Windhof (Luxembourg).



L'avis de convocation comportant l'ordre du jour a été publié au RESA (Recueil électronique des sociétés et associations) et au Luxemburger Wort en date du 27 mars 2020.



Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis.



[Considérant le Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés, pris en raison de la pandémie mondiale du « Coronavirus »,

les actionnaires sont informés que la présente Assemblée sera tenue sans réunion physique. Par conséquent, la participation en personne ne sera pas possible et tous les actionnaires sont invités à participer à la présente Assemblée et d'exercer leurs droits exclusivement en votant par correspondance ou en donnant procuration ou par mandataire désigné.]